البابا تواضروس يناقش «الأسرة والحوار الأسري» بالاجتماع الأسبوعي

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية بالمقر البابوي بالعباسية دون حضور شعبي.وناقش خلال عظته، اليوم، موضوع "الأسرة والحوار الأسري"، مؤكدًا ضرورة دعم التواصل والحوار بين أفراد الأسرة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، الذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.