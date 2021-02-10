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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لص يقفز فى مياه الرياح التوفيقى بكفر شكر للهرب من الشرطة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:16 م
الأمن
الأمن
كتب صلاح حسنى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر شكر بمساعدة الأهالى، من ضبط مسجل خطر بعد مطاردة استمرت 3 ساعات بخراطيم مياه الحماية المدنية حتى تمكنوا من السيطرة والقبض عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام أحد الأشخاص باقتحام أحد المنازل وتهديد سيدة باستخدام سلاح أبيض بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وفرض سيطرته على صاحب صيدلية بقرية أسنيت وعند اللحاق به فر هاربا وقفز أسفل الكوبرى القديم ومياه الرياح التوفيقى بقرية أسنيت بطريق بنها المنصورة.

انتقلت على الفور والقوات الأمنية وتبين أن المتهم يدعى"باسم ع " من قرية عزبة عثمان التابعة لقرية اسنيت كفر شكر، وتبين أن المتهم له معلومات جنائية وقام بتهديد سيدة وسرقة مصوغاتها الذهبية وكذلك فرض سطوته على صاحب صيدلية بأسنيت وأخذ منه مجموعة من الأدوية وامتنع عن دفع ثمنها ولما اسمك به صاحب الصيدلية وطلب الشرطة تمكنت من القبض عليه ولكنه غافلهم وقفز في الرياح التوفيقي أسفل كوبري أسنيت وتعلق بأعمدة الكوبري، مهددا من أراد الإمساك به بضربة بمطواة وحديدة كانت في يده إلا أن رجال الشرطة هاجموه بخراطيم المطافي حتى اختل توازنه وسقط في المياه وتمكنوا من القبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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