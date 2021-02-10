أمانة «حماة الوطن» بالجيزة تدشن حملة لمكافحة سوس النخيل

نظمت أمانة الجيزة لحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب ورشة عمل لمكافحة سوسة النخيل بمركز البدرشين، تنفيذا لتوجيهات القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية وضرورة الحفاظ على ثروة مصر الزراعية.شارك في الورشة التي عقدت بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كل من اللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم بالجيزة، والمهندس محمد قنديل أمين العلاقات العامة، والدكتورة دينا المنزلاوى أمينة المهنيين، ومحمد الدرجلي أمين الفلاحين.وصرح اللواء محمد الكيلاني بأن تلك الفعالية التي شملت "ورشة عمل ويوم حقلي" تأتي ضمن خطة أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، التي تستهدف توعية المزارعين بأساليب الوقاية والعلاج من سوسة النخيل، وكيفية التعامل مع هذا الوباء الخطير بأسلوب علمي.ومن جانبه قال المهندس محمد قنديل إن النائب الدكتور نافع عبدالهادي أمين "حماة الوطن" بالجيزة، يولي هذا الملف أهمية قصوى، ويوفر له الدعم الكامل لإنجاح خطة الدولة في الحفاظ على ثروة مصر الزراعية، موضحا أن برنامج العمل لأمانة الحزب بالجيزة يهدف إلى تطبيق رؤية الحزب الخاصة، بتفعيل العمل المجتمعي الهادف لخدمة الوطن والمواطن.يشار إلى أن فعاليات هذه الورشة تأتى بالتعاون بين أمانة الحزب بالبدرشين وعدد من الأمانات الفرعية، وذلك تحت رعاية قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تنفيذ سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على ثروة النخيل والنهوض بإنتاجية التمور المصرية.