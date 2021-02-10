رئيس الوزراء الأردني يصل القاهرة في زيارة عمل

وصل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة عمل يلتقي خلالها، عددًا من المسؤولين المصريين.وكان في استقبال رئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والسفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، وأركان السفارة.ويرافق رئيس الوزراء الأردني في الزيارة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.