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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الأردني يصل القاهرة في زيارة عمل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:12 م
رئيس الوزراء الأردني
رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة
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وصل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة عمل يلتقي خلالها، عددًا من المسؤولين المصريين.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والسفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، وأركان السفارة.

ويرافق رئيس الوزراء الأردني في الزيارة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

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