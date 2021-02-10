الرئيس الفلسطيني يدين استهداف مطار أبها في السعودية

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، اليوم الأربعاء، استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة ما عرض حياة مئات المسافرين للخطر، واصفا هذا العمل بـ"الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة".وأعرب الرئيس الفلسطيني وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، مؤكدا ثقته في قدرة المملكة على تجاوز كافة الأزمات بعزم واقتدار.وشدد على أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.