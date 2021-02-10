تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الموضعي بمستشفيات جامعة المنوفية

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، البدء في تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الموضعى عالي الدقة بمستشفيات الجامعة والوحيد من نوعه في الدلتا وخامس جهاز مزود بأحدث النظم والتقنيات الحديثة في علاج الأورام وبدء استقبال وعلاج المرضى من المترددين على المستشفيات الجامعية.وأشار الدكتور محمود قورة، عميد الكلية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أنه خلال الشهر الماضى بعد افتتاح الوحدة تزامنا مع أعياد الجامعة، تم حضور الخبير الأجنبي لتدريب الأطقم الطبية والفنيين على تشغيل هذا الجهاز المتقدم والحديث على مستوى العالم.من جانبه، أوضح الدكتور محمد أبوالفتوح، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب المنوفية أنه تم إجراء أول جلسة علاج إشعاعي موضعى عالي الدقة المريضة تعانى من ورم بالرحم تم إجراء جراحة استئصال الورم لها من أصل 3 جلسات ويتم حساب عدد الجلسات بعد التصوير المقطعى المكان الورم وحساب جرعة العلاج الإشعاعي بناءً عليه، ويختلف هذا الجهاز في العلاج عن سابقه بأنه يمكن استخدامه في حالات الأورام المبكرة قبل التدخل الجراحى وتكون نتائجه إيجابية في كثير من الحالات.