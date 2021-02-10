التونسي وليد كتيلة يحرز ذهبية سباق 100م ببطولة فزاع لأصحاب الهمم

أحرز التونسي وليد كتيلة، الأربعاء، الميدالية الذهبية لسباق 100 م كراسي (تي 34) ضمن منافسات بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم المقامة في إمارة دبي.يشارك المنتخب الوطني التونسي لرياضة المعوقين في هذه البطولة بـ5 رياضيين هم روعة التليلي اختصاص رمي الصحن ودفع الجلة تصنيف (اف 41)، وليد كتيلة كراسي اختصاص 100 م و800 م تصنيف (تي 34)، عباس السعيدي 1500 م تصنيف (تي 38)، محمد فرحات شيدة 100م و400م والقفز الطويل تصنيف (تي 38)، وسنية منصور 100 م و400 م تصنيف (تي 38).