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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تويتر: حظر ترامب دائم حتى إذا ترشح لانتخابات 2024

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:23 م
ترامب
ترامب
ا ش ا
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أعلن مسئول في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، اليوم الأربعاء، عن أن حظر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو حظر دائم حتى إذا ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وقال نيد سيجال رئيس العمليات المالية في (تويتر) وفقا لما نقله موقع (ذا هيل) الأمريكي إنه عندما تتم إزالة شخص ما من الموقع فإنه قد تمت إزالته نهائيا سواء كان مُعلقا أو مسئولا كبيرا في شركة أو مسئولا حكوميا حاليا أو سابقا، موضحا أن هذه هي الطريقة التي تجري بها سياسة الموقع.

وأضاف: "سياستنا مُصممة للتأكد من عدم تحريض المستخدمين على العنف"، مشيرا إلى أنه إذا أقدم أي مستخدم على ذلك سيتم حظره من الموقع وطبقا لسياستنا "لن يتم له السماح بالعودة مجددا".

وشدد سيجال على أنه لن يتم التعامل بسياسة مختلفة مع أي شخص بمجرد حظره من موقع (تويتر) حتى إذا كان مسئولا حكوميا.

جدير بالذكر أن ترامب تم حظره من موقع (تويتر) خلال الشهر الماضي بعد أحداث الشغب يوم 6 يناير والتي شهدت اجتياح مجموعة من مؤيدي ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي لمقاطعة جلسة التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

وقبل الحظر مباشرة، كتب ترامب عبر حسابه الرسمي إنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، ورأت شركة (تويتر) أن تغريدات ترامب في سياقها تحمل "تمجيدا للعنف" وهو ما ينتهك سياسة الشركة، ما دفعها إلى حظر حساب ترامب الرسمي وحساب حملته الانتخابية وحساب مدير حملته جاري كوبي، كما تم مسح عدة تغريدات كتبها ترامب عبر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي.

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