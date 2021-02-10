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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يكشف حقيقة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة وبيع المنطقة لمستثمر أجنبي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:34 م
النائب الطاهر عبد
النائب الطاهر عبد الحميد عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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قال النائب الطاهر عبدالحميد عضو مجلس النواب، إن مصر تتعرض لهجمة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الشائعات الخبيثة والمغرضة التي يطلقها كارهو الوطن والموتورين في محاولة للنيل منه.

وأشار عبدالحميد خلال تصريحات له، اليوم، إلى الشائعات الخبيثة حول نية الحكومة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى أماكن بديلة تمهيدا لبيع المنطقة لمستمر أجنبي قائلا: "شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف للتهييج وإحداث بلبلة".

وقال عضو مجلس النواب، إن مصر كلها تخضع للتطوير والتحسين برؤية شاملة للتنمية يقودها الرئيس السيسي، مضيفا أن أسواق العتبة والموسكي والفجالة، ستخضع للتطوير وإعادة التنظيم من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة لكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، حفاظًا على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق. ومراعاة البعد الجمالي والتراثي للمنطقة.

وأكد عبد الحميد أن أعداء الوطن، لم يتراجعوا بعد عن حملاتهم الهدامة الكاذبة لكن ملايين المصريين يشعرون تماما بكل الإنجازات الحاصلة في البلد، التي تتبدى في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والخدمية، فمصر تنطلق بالفعل للمستقبل.

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