الاتحاد الأوروبي يحث الحكومة السودانية الجديدة على تسريع أجندة الإصلاح

حث الاتحاد الأوروبي الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، على تسريع أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام.ورحب الاتحاد الأوروبي، في بيان وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، بأداء اليمين لمجلس وزراء الحكومة السودانية الجديدة وزيادة أعضاء مجلس السيادة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام.وطالبت مختلف الفصائل السياسية السودانية بالعمل معًا بشكل بناء من أجل الصالح العام للشعب السوداني الذي تضرر بشدة من الوضع الإقتصادي المتردي والمتدهور.وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي عاجل بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الإنتقالي، مشددا على أنه سيواصل دعم الانتقال السياسي والاقتصادي بالسودان، الذي يوفر فرصة فريدة للعمل من أجل سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر.