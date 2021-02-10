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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد العسيري
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اليونسكو تطلق تدريبًا لحماية التراث الثقافى المغمور فى جامبيا
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:31 م
اليونسكو
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