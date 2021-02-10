ادعاء الديمقراطيين يعتبر ترامب المحرض الرئيسى فى أحداث الكابيتول

اعتبر ممثلو الادعاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس، اليوم الأربعاء، الرئيس السابق دونالد ترامب المحرض الرئيسي لاقتحام الكابيتول، وفقا لقناة "العربية".وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن ترامب غير راض عن أداء بروس كاستور، محامي الدفاع الخاص به، إذ لم يتضمن البيان الذي أدلى به أمام مجلس الشيوخ محتوى هاما بعد الدقيقة 48 من بدايته.وتناقضت المرافعة التي عرضها محامي ترامب مع تجميع لمقاطع فيديو، تظهر الفوضى التي شهدها مقر الكونجرس الشهر الماضي، عرضها ممثلو الادعاء، وهم أعضاء مجلس نواب عن الحزب الديمقراطي يقومون بدور الادعاء في المحاكمة.وأظهر مقطع فيديو من بين ما تم عرضه الرئيس الأمريكي وهو يقول "قاتلوا بشراسة" قبل أن يبدأ اقتحام الكابيتول.