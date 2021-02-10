برلمانية تقترح تعديل قانون الخدمة العامة: يتضمن رفع المكافأة الشهرية

كشفت رحاب موسى، نائبة حزب إرادة جيل بمجلس النواب، عن اعتزامها التقدم بتعديل تشريعي على قانون الخدمة العامة يتضمن رفع المكافاة الشهرية إلى ألف جنيه مقابل قيام المكلفات بالخدمة العامة بمحو أمية ١٠ أفراد شهريا للمساهمة في مكافحة الأمية.وقالت نائبة حزب إرادة جيل، إنها عرضت التعديل على رئيس حزب إرادة جيل المحاسب تيسير مطر، الذى وافق عليه وكلف مركز دراسات الحزب بتقديم كل المعلومات إليها لإدراجها في المذكرة الإيضاحية للتعديل حتى يتم تفعيل هذا القانون.