يحيى مختار: كان السمك محرمًا على أهل النوبة.. وطوال 7 سنوات لم أتذوقه





تحدث الروائي النوبي الكبير يحيى مختار عن طقوس أهل النوبة، وذلك في تصريحات خاصة "الدستور".وقال يحيي مختار: "كانت هجرات النوبيين قديمًا من أجل الرزق؛ إذ لا توجد تنمية اقتصادية هناك، فضلًا عن أسباب كثيرة أخرى متعلقة بعدم الاهتمام بالتعليم، في النوبة مثلا لم تكن توجد سوى مدرسة واحدة بقرية "عنيبة" لكل أبناء القرى "ابتدائي وإعدادي وثانوي"، وكل المدرسين بها من أبناء الشمال؛ لا يعرفون اللغة النوبية.وأضاف مختار: "حين تنظر لعملية الهجرة الدائمة يجب أن تعرف أن النوبي ارتبط بالنيل بشكل غير عادي، النوبي لا يلوث مياه النيل، ثم هناك أساطير في المنظومة التراثية مثل ملائكة النيل وهم "سكان النهر"، ولك أن تعرف أن معظم النوبيين كانوا لا يأكلون السمك، على اعتبار أنهم ملازمون لناس النهر فحرام أكل السمك كما تقول الأساطير، لا أذكر في السبع سنوات التي قضيتها هناك في قريتي أنني أكلت اسماك مثلا".وتابع: "أما عن ارتباط النوبي بالنيل وإيمانه بتقديسه وعدم تلويثه وملائكته تتم في شكل يومي، لطقوس حياتية يمارسها منذ الميلاد وحتى الموت؛ ففي "السبوع" هناك زفة للمولود؛ تأخذه جدته وتنزل به إلى النيل، وهناك طقوس مثل العصيدة بالسمن أو السكر، يخلطونها ويرمون قطع منها إلى النهر لتتم مباركة المولود، وقد استفدت من الطقوس والأساطير النوبية في روايتي "تبدُّد"، وتلك منظومات تراثية فقدها أهل النوبة حين تم تهجيرهم لمقرات السيول، وتباعا اختفت تماما لأنه لم يعد هناك نيل.وواصل: "النوبي استقى محبته للنيل من الأزمنة البعيدة، هناك ميراث من العمارة الفرعونية، وهناك البيوت كلها تنظر للنيل، أغانيه وبعض الرقصات تمشي مع إيقاع النيل، النوبي يظل على الشاطئين الغربي والشرقي فقط ولا يسكن بعيدا عنه، هناك سكون جميل يحبه، وفي الأفراح ينزلون بزفة إلى النيل، وهناك طقوس الكرابيج واللعب بالنار ويستحمون في مياهه أيضا، ومن يموت يغسل بالنيل مباشرة ويضعون على جسده سعف النيل الأخضر، ويذكرونه في أربعينه بأن يضعوا إناء به حبات الذرة على قبره".