وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم مدير حديقة 30 يونيو والطلاب الموهوبين

استقبل الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عيد مسلم، مدير حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، ومجموعة من الطلاب الموهوبين المشاركين بالرسم على الجدران بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة.وخلال اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لمجموعة من الطلاب الموهوبين بالغناء والشعر، حيث أبدعت الطالبة جنة فريد محمد من مدرسة الزهور الإعدادية بأغنية عن البلح المحصول الرئيسى للمحافظة.وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بالطلاب الموهوبين وما لمسه من إبداعهم وتميزهم بجميع الإدارات التعليمية والمشاركات المتميزة بجميع الأنشطة والمسابقات.وفى ختام اللقاء كرم وكيل التعليم بالمحافظة عيد مسلم مدير الحديقة، وكذلك عدد من الطلاب الذين شاركوا بالرسم على جدران الحديقة برسومات فنية متميزة.