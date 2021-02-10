البابا تواضروس يستقبل الأنبا بولس بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا بولس أسقف أوتوا ومونتريال وشرق كندا.يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات، التي يعقدها البابا مع أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمتابعة شئون الإيبارشيات.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، الذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.