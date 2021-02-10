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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فى غياب الثلاثى.. كيف يلعب موسيمانى أمام بالميراس؟

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:31 م
جريدة الدستور
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في غياب اثنين من أبرز لاعبيه، سيكون الأهلي على موعد مع اختبار صعب جديد في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم لكرة القدم للأندية عندما يلتقي بالميراس البرازيلي غدا الخميس في ختام مسيرته بالنسخة الحالية من البطولة.

 

ويلتقي الأهلي بطل القارة الإفريقية فريق بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس غدا على استاد "المدينة التعليمية" في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية المقام حاليا في قطر.

 

وفقد الفريقان فرصة المنافسة على الجائزة الكبرى في هذه النسخة حيث فشلا في بلوغ المباراة النهائية للبطولة والتي تقام عقب تلك المواجهة غدا وعلى نفس الاستاد "المدينة التعليمية" أحد الاستادات المضيفة لمونديال 2022 في قطر.

 

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