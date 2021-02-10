فى غياب الثلاثى.. كيف يلعب موسيمانى أمام بالميراس؟

في غياب اثنين من أبرز لاعبيه، سيكون الأهلي على موعد مع اختبار صعب جديد في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم لكرة القدم للأندية عندما يلتقي بالميراس البرازيلي غدا الخميس في ختام مسيرته بالنسخة الحالية من البطولة.









ويلتقي الأهلي بطل القارة الإفريقية فريق بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس غدا على استاد "المدينة التعليمية" في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية المقام حاليا في قطر.









وفقد الفريقان فرصة المنافسة على الجائزة الكبرى في هذه النسخة حيث فشلا في بلوغ المباراة النهائية للبطولة والتي تقام عقب تلك المواجهة غدا وعلى نفس الاستاد "المدينة التعليمية" أحد الاستادات المضيفة لمونديال 2022 في قطر.



