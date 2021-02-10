«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

اعتاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إقامة بروفاته الموسيقية داخل معهد الموسيقى؛ نظرًا لارتباطه الشديد بذلك المكان منذ التحاقه به وحتى وفاته، وكان لتواجده به حضورًا طاغيًا يقلب المكان رأسًا على عقب.قرر محمد عبد الوهاب ذات يوم إجراء بروفة موسيقية في المعهد، ولكن بعدما وصل إلى هناك اكتشف أن قاعات المعهد منشغلة عن آخرها، وبدلًا من تعطيل العمل أجرى البروفة داخل «البوفيه».وما كاد يبدأ حتى ارتفع لغط الزوار والجرسونات فشتت ذهنه عن متابعة اللحن، وهنا أمر المسئولين عن «البوفيه» بإغلاق الأبواب حتى ينتهي من عمله، وكانت النتيجة أن ظلّ رواد المعهد بلا قهوة أو شاي حتى انتهاء البروفة لأكثر من ساعتين.وكان الفنان محمد عبد الوهاب قد ابتكر موضة السوالف الطويلة، وتسببت وقتها في أزمة وضجة كبيرة في كواليس تصوير أحد أفلامه، خاصة أنه قد رفض الاقتراب منها وقصها، خوفًا على مظهره أمام الجمهور. حسب أحد أعداد مجلة الكواكب صدر عام 1961.وجاء في "الكواكب": "ظل عبد الوهاب قدوة الموضة لدى الشباب لسنوات طويلة حتى إن الكثيرين من الشباب وجيل الوسط قلدوه حينما قرر في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات، وحين زحف الصلع على رأسه كان يلصق مجموعة شعيرات في مقدمة رأسه حتى يخفى صلعته، وكان أول من قلده من الفنانين وقتها المطرب عادل مأمون، وظل عبد الوهاب لفترة طويلة حريصا على هذه الموضة وتلك الشعيرات كحرصه على تجنب الأمراض، وقلده الكثيرون في هذه الموضة".