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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:32 م
اصطفاف معدات
اصطفاف معدات
عبدالله هشام
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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والسيد إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ للمراكز والمدن، اصطفاف المعدات المشاركة لتطوير 42 قرية تابعة لمركزي الصف وأطفيح.

يأتي ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأكد المحافظ أنه يثق فى كل الجهات المشاركة فى تطوير قرى الجيزة فى إطار مبادرة حياة كريمة وفى مقدمتها القوات المسلحة وكل الشركات المتعاونة والمشاركة فى هذا الإنجاز الكبير.

وأضاف أننا نتكاتف جميعًا لتحقيق حلم الرئيس السيسي لتطوير قرى الريف المصرى، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التى تتم على الأرض كمشروعات تبطين الترع وحياة كريمة بمثابة ثورة تنموية وطفرة حقيقية تتم فى القرى المصرية والذى سيؤدى إلى خلق فرص استثمارية رائعة.

وأكد المحافظ على أولوية تشغيل أبناء المحافظة في أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القرى والنجوع، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدني وكذلك الأفراد في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن.

وعقب متابعة عملية اصطفاف المعدات أجرى محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدد من المشروعات بمركز الصف، حيث اطلق إشارة التشغيل التجريبي لمحطة الرفع الرئيسية بعزبة السلام، حيث يخدم المشروع 9 قرى بمركز الصف وهى الصف البلد والصف المركز وعزبة السلام ومساكن أبوبكر وعرب النمايرة والاقواز والفهميين وعرل الحصار وتل حماد وقرية الحى.

كما تفقد محطة الصف لمعالجة مياه الصرف الصحى بنظام برك الأكسدة الطبيعية والتى تستقبل مياه الصرف الصحى من محطات الصرف المختلفة بالمركز والتى سيتم استخدامها بعد معالجتها فى رى الأشجار بالغابة الشجرية، وأكد أنه كمواطن وقبل أن يكون مسئولا يدرك أهمية الصرف الصحى للمواطن كركيزة أساسية للبنية التحتية.
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح
محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح

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