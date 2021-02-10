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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تمدد تفويض الجيش لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:28 م
الجيش لبعثة الأمم
الجيش لبعثة الأمم المتحدة
ا ش ا
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قررت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، تمديد تفويض مشاركة الجيش الألماني في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لمدة عام آخر، موضحة أن هذا القرار مرهون بموافقة البرلمان الألماني "البوندستاج".

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان بهذا الصدد ورد على موقعها الإلكتروني، بأن الدافع وراء اتخاذ هذا القرار ليس فقط حالة عدم الاستقرار المستمرة والحاجة الإنسانية التي يمر بها جنوب السودان منذ استقلاله قبل عشر سنوات، لكن أيضا تحديات تغير المناخ ووباء الجراد الصحراوي في عام 2020، والجفاف والفيضانات وانتشار فيروس كورونا وغيرها من المسببات التي تصعب الحياة الطبيعية للسكان.

وشدد البيان على حاجة المواطنين في جنوب السودان للمساعدة، حيث يعتمد حوالي ثلثي السكان، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية، مؤكدا استمرار الالتزام الألماني، حيث تشارك ألمانيا في بعثة الأمم المتحدة UNMISS في جنوب السودان (بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان) والبعثة السابقة UNMIS (بعثة الأمم المتحدة في السودان) منذ عام 2005.

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