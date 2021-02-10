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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«هواوي» تلجأ للقضاء الأمريكي لإزالتها من قائمة التهديدات الوطنية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:35 م
شركة هواوي
شركة "هواوي
ا ش ا
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أقامت شركة "هواوي" الصينية، رائدة صناعة الهواتف الذكية، دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية لإزالتها من قائمة "التهديدات الوطنية" للجنة الاتصالات الفيدرالية، حيث تسعى الشركة الصينية إلى إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة.

ولجأت "هواوي" للقضاء الأمريكي في دعواها القضائية، التي رفعتها أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة في (نيو أورليانز)، حسبما أفاد موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي لإلغاء قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الصادر في يونيو، والذي اعتبرها خطرا على الأمن القومي الأمريكي، مدعية أن اللجنة صنفتها بشكل "غير قانوني".

وقالت الشركة الصينية "إن لجنة الاتصالات الفيدرالية تصرفت خارج نطاق صلاحياتها، وأن قرارها كان غير دستوري".

وتأتي تلك الخطوة من جانب "هواوي" مع رحيل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تسعى الشركة الصينية لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، والتخلص من القيود الأمريكية التي فرضتها عليها إدارته.

واتهمت إدارة ترامب "هواوي" بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، ووقع ترامب في مايو 2019 أمرا تنفيذيا بوضع الشركة الصينية على قائمة الكيانات التجارية التي يتعين على الشركات الأمريكية الحصول على تراخيص خاصة للتعاون التجاري معها، فيما نفت الشركة الصينية تلك المزاعم، مشيرة إلى أن تلك العقوبات كان خلفها دوافع سياسية تتعلق بالحرب التجارية مع الصين وليس مخاوف أمنية مشروعة.

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