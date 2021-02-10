الإعدام شنقًا لعاطل قتل موظفًًا لسرقته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22 برئاسة المستشار وحيد صبري، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا بعد اتهامه بقتل موظف بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع طليقة المتهم بقصد سرقته.صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق حافظ، ووائل الشربيني وسكرتارية فايز القطعاني.ترجع أحداث القضية رقم 1380 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بسقوط المدعو "م ج م" من أعلى عقار بمنطقة شاطئ النخيل وتوفي بعد إصابته بجروح بالرأس وكسر بالذراع اليسرى والساق اليمنى بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام المتهم م.ر.م، 21 سنة، عاطل، بالاتفاق مع المتهمة ر.ا.ج، عاملة طليقة المتهم باستدراج المجني عليه م.ج.م، موظف، لإحدى الشقق المفروشة المستأجرة بمنطقة أكتوبر عن طريق المتهمة لإقامة علاقة جنسية معها وذلك لسرقته كرهًا عنه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية كبيرة.وتبين من التحقيقات أن المتهم أوهم المجني عليه بأنه خطيب الفتاة وقام بابتزازه وتم تصويره برفقة الفتاة وأكرهه على التوقيع على عدد 3 إيصالات أمانة على بياض والاستيلاء على الفيزا كارد والحصول منه على الرقم السري الخاص بها وتوجه لصرف مبالغ مالية باستخدام الفيزا كارد وعند علمه بقيام المجني عليه بإعطائه رقما سريا خاطئا للفيزا قام كل من المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب لتحصل على الرقم السري الصحيح وأثناء ذلك أسرع المجني عليه ناحية إحدى شرفات الشقة للاستغاثة بالجيران وقام بالاشتباك معه ودفعه من النافذة خشية افتضاح أمره، مما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال.وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.