الأوقاف: نظمنا 30 دورة في 40 يومًا لتدريب الأئمة والواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، تم عقد 30 دورة تدريبية في أربعين يومًا منذ مطلع يناير 2021 حتى تاريخه، منها 13 دورة تدريبية في اللغة العربية وعلم النفس والاجتماع في إطار البروتوكولات التي تم توقيعها مع الجامعات المصرية.أضافت وزارة الأوقاف، أنه تم تنظيم 6 دورات للعاملين بهيئة الأوقاف في الشئون المالية والإدارية والمراجعة الداخلية والملكية الزراعية والعقارية والشئون الهندسية وشئون الإسكان بأكاديمية الأوقاف الدولية وثماني دورات في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في المجلس القومي للسكان وثلاث دورات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام.