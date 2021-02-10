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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي ممثلي برلمان الشباب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:12 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، ممثلي برلمان الشباب على مستوى المحافظة، وذلك على هامش مشاركتهم بجلسة المجلس التنفيذي المنعقد اليوم بناء على دعوته للبرلمان للمشاركة بالجلسة لاطلاع الأعضاء على ما يتم من مشروعات ومبادرات على أرض المحافظة.

تناول اللقاء تفعيل دور البرلمان داخل المجتمع والمشاركة في تقديم حلول لما يواجه المجتمع الواحاتي من تحديات تنموية والمساهمة في توعية الشباب بقضايا مجتمعهم.

وأشار الزملوط إلى أهمية مشاركة نواب البرلمان عن المحافظة في جلسات برلمان الشباب لنقل الخبرات والتفاعل مع ما يثار من قضايا وتمكين الشباب وتأهيلهم على المشاركة السياسية والمجتمعية.

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