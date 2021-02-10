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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية سيدي شبيب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:14 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بتطوير مدخل قرية سيدي شبيب بمدينة الضبعة والمدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة وسرعة الانتهاء من مراجعة أعمال الإنارة وتوصيل كابلات الكهرباء بالأعمدة الجديدة ودهانها.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم الانتهاء من إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار لأهالى القرية بعدد 9 خزانات سعة 100م3 لكل خزان، مؤكدا أنه تم معاينة مياه الخزانات التى أشاد بها الأهالى والتى تم انشائها من خلال لجان بالمحافظة بمشاركة آراء ومقترحات أهالى القرية لاختيار أنسب مناطق تجمع مياه الأمطار.

وأضاف أنه تم الانتهاء من شبكة الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل هوائي بدون مصرف، موجها بدراسة مطلب أهالى القرية فى نقل خط غراب المياه للقرية بدلا من بحرى الطريق وتشغيل خط المياه المار بالقرية.

وأشار إلى أنه سيتم رفع كفاءة جميع أقسام ومنشآت الوحدة الصحية من الداخل ونقل السور لتوسعة محيط الوحدة بالإضافة إلى رفع كفاءة سكن الأطباء تحقيقا لاستقرارهم بما ينعكس على توفير خدمات طبية متميزة للأهالى، موجها بسرعة دراسة إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل لأهالي القرية به مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين للتيسير عليهم أسوة بقرية زاوية العوامة.

وشدد على سرعة عمل للمقايسة الفنية اللازمة والعرض عليه، موجها بحصر كافة مطالب واحتياجات القرية والعرض عليه وسرعة التجهيز فرش مركز شباب سيدي شبيب بعد تطويره وإعادة تنجيل الملعب الخماسى بمركز شباب حسنبك تلبية لرغبة شباب القرية مع مراجعة تطوير أعمال الإنارة والكهرباء بالمركز.

وأكد أنه جاري رفع كفاءة المدرسة الابتدائية بسيدى شبيب وإقامة 11 فصلا جديدا بالإضافة إلى خزانات مياه وصرف صحى لإقامة مجمع تعليمي أساسى يشمل مرحلة الحضانة والابتدائى والاعدادى مع استيعاب مساحة المدرسة لإقامة فصول ثانوى مستقبلا، موجها برفع كفاءة سكن المدرسين بالمدرسة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة إقامة مدرسة تعليم أساسى لأبناء القرية.

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