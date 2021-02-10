رفع 50 طن مخلفات بمنطقة كدوان في المنيا (صور)

شنت اليوم الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان التابعة لمركز ومدينة المنيا، حملة نظافة مكثفة بمنطقة كدوان والمساكن الموجودة بها، حيث تم رفع ما يقرب من 50 طن من المخلفات وتم نقلها إلى المقلب الوسيط بمعدات الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان والحملة الميكانيكية.قال محمد على جاد رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، إن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بمواصلة العمل على قدم وساق لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين خالية من الأمراض، وذلك من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أول بأول للحد من انتشار الفيروسات.وأضاف محمد سميح سكرتير الوحدة، أن هذه الحملات جاءت استجابة فورية لشكاوى المواطنين الخاصة بالنظافة وإزالة أسبابها فى أسرع وقت بالتنسيق ما بين إدارة المخلفات الصلبة والتي شارك منها في الحملات وليد مهران والحملة الميكانيكية والأحياء ومجالس القرى.