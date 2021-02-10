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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أحمد أبواليزيد يعلن سعر توريد بنجر السكر وعروشه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:42 م
الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر،
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر توريد البنجر من المزارعين يتراوح بين 710  و740 جنيها للطن الموسم الحالي، بحسب جودته، مقارنة بـ650 جنيها للطن الموسم الماضي، موضحًا أن عروش البنجر يصل سعر بيعها إلى 2000 جنيه للطن، حيث يتم تجفيفها وإعادة تصنيعها مرة أخرى كعلف حيواني.

وأضاف "أبواليزيد"، خلال جولة تفقدية لمندوبي الإعلام بوزارة التموين، ومسئولي وزارة التموين اليوم بمصنع الشركة في محافظة كفر الشيخ، أنه تتم متابعة عمليات توريد البنجر من المزارعين مع بداية موسم العام الجاري في الأراضي الزراعية.

وتابع "أبواليزيد" أن الشركة تدعم الفلاح بتقاوى ذات جودة عالية وتتابع مراحل الإنتاج ويتم نقل البنجر بسيارات الشركة من خلال نقاط تجميع تابعة للشركة.

شارك في الجولة التفقدية، رمضان الشحات مسئول التصوير الخارجي ومدير المركز الإعلامي بالوزارة، وهاني العراقي المنسق الإعلامي للوزارة، وأحمد حتاتة مدير وحدات الرصد بالمركز الإعلامى.

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