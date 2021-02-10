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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بالأسماء.. دورة في اللغة العربية لـ50 إمامًا مرشحًا بـ«أوقاف قنا»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:44 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف عقد الدورة الثانية والثلاثين في اللغة العربية السبت المقبل حتى 1622021، ولمدة 4 أيام لـ 50 إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف قنا بمقر كلية الآداب جامعة جنوب الوادي وهم:

• عبد الستار محمد سليمان
• إمبابى أحمد علي محمد
• عمرو إبراهيم محمد عبد الرحيم
• عبد الحميد احمد نور سعيد
• عرفه محمد علي فرغل
• سعد محمد ادم ابراهيم
• محمود محمد يوسف ابراهيم
• محمد محمود جاد المولي
• عبد الباسط أبو المجد محمد
• محمد عبد الحكم حسن موسى
• جمال عبد الحميد رزق عبد الله
• محمد رمضان سليمان محمد
• أبو الحلقان زرزور على يوسف
• عبد المعز رمضان إبراهيم على
• عبد المنصف محمد هاشم
• الحريري علي عباس محمد
• كمال السيد محمود محمد
• إبراهيم محمد كمال
• محمود حسين محمد حسين
• أحمد سيد محمود تمساح
• أحمد جاد الرب حسن
• إبراهيم يوسف محمد احمد
• أيمن عبدالحفيظ ابو الوفا احمد
• محمد حمدي احمد احمد
• خالد رفعت محمد حسين
• حمادة عبد المجيد أحمد سليم
• صالح كامل صديق إسماعيل
• عاطف محمد يس محمد
• محمد حسن نور الدين على
• عبد القادر عبد الكريم حباشى
• محمد على محمد عبداللطيف
• كرم محمد ابراهيم
• محمد احمد عبدالرحمن احمد
• على بدوى على محمد
• أحمد مصطفى جاد الرب كريم
• أحمد سيد حادي سعيد
• توفيق حامد بريري
• محمود خليفة عبدالله أحمد
• رمضان محمد القط ابراهيم
• طايع عبد المعطي طايع أحمد
• أحمد عبد الفتاح تايه أحمد
• مصطفى محمود أحمد إبراهيم
• أحمد سيد عطا الله أحمد
• عمر الطيب عبد الراضي
• أحمد محمد عبد اللطيف عكاشة
• أحمد محمد أحمد عبد القادر
• محمود احمد نجامي أبو هريرة
• رمضان نصر الدين كامل
• محمود عبد الغفار شكري
• محمد علي راوي أحمد

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وفي إطار التعاون المشترك بين الوزارة وجامعة جنوب الوادي من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.

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