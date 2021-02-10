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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لـ100 ألف برميل يوميًا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:48 م
النفط
النفط
سيد ابراهيم
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ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع قوي للصادرات والواردات الأمريكية من الخام.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى 11 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 5 فبراير، مقارنة مع 10.900 مليون برميل يوميًا في الأسبوع السابق له.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط بنحو 650 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.85 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الماضي.

كما انخفضت صادرات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 866 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 2.61 مليون برميل يوميًا، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وبالنسبة لصافي واردات الخام في الولايات المتحدة، فقد ارتفع بنحو 216 ألف برميل يوميًا، ليسجل مستوى 3.24 مليون برميل يوميًا.

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