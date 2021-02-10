مرثا محروس توجه 3 استفسارات لرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر

شاركت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن نشاط لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، حيث قامت اللجنة باستضافة لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر في جلسة استماع حول دور المنظمة وآلية التعاون معها ودار الحوار حول المجهودات التي اتخذتها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية.وأشاد بمبادرة رئيس الجمهورية "قوارب النجاة" وبمنهج مصر في هذا المجال، كما أشاد بالتعاون الكبير مع وزارة الدفاع والداخلية لحماية الحدود ومكافحة عصابات التهريب والاتجار في البشر، وكذلك التعاون مع وزارة الدفاع للإنقاذ في أعالي البحار.وأوضحت مرثا محروس، أنه تم الاتفاق على استمرار التعاون بين المنظمة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.ووجهت مرثا محروس، لرئيس الهيئة خلال مداخلتها ثلاثة استفسارات له أولها عن دور المنظمة في التعامل مع ملف اللاجئين وكيفية التعاون مع مصر في دعم اللاجئين الموجودين على الأراضي المصرية، خاصة بعد جائحة كورونا، وجاء المحور الثاني لسؤال النائبة عن كيفية تعامل المنظمة مع دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل التي تعاني من الصراعات القبلية والعرقية مما يزيد من الهجرة غير الشرعية في هذه المنطقة إلى دول أخرى اكثر استقطاب لا تعاني من هذه العادات، وجاء المحور الأخير للنائبة حول جهود المنظمة للقضاء على عصابات الاتجار بالبشر وآلية محاربتهم، خاصة ان هناك قوانين دولية متفقا عليها تمنع ذلك.وأخيرا شكرت النائبة مرثا محروس مدير المنظمة على هذه الجلسات القيمة مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.