رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرثا محروس توجه 3 استفسارات لرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:48 م
النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس
محمد الشريف
طباعة
شاركت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن نشاط لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، حيث قامت اللجنة باستضافة لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر في جلسة استماع حول دور المنظمة وآلية التعاون معها ودار الحوار حول المجهودات التي اتخذتها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد بمبادرة رئيس الجمهورية "قوارب النجاة" وبمنهج مصر في هذا المجال، كما أشاد بالتعاون الكبير مع وزارة الدفاع والداخلية لحماية الحدود ومكافحة عصابات التهريب والاتجار في البشر، وكذلك التعاون مع وزارة الدفاع للإنقاذ في أعالي البحار.

وأوضحت مرثا محروس، أنه تم الاتفاق على استمرار التعاون بين المنظمة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.

ووجهت مرثا محروس، لرئيس الهيئة خلال مداخلتها ثلاثة استفسارات له أولها عن دور المنظمة في التعامل مع ملف اللاجئين وكيفية التعاون مع مصر في دعم اللاجئين الموجودين على الأراضي المصرية، خاصة بعد جائحة كورونا، وجاء المحور الثاني لسؤال النائبة عن كيفية تعامل المنظمة مع دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل التي تعاني من الصراعات القبلية والعرقية مما يزيد من الهجرة غير الشرعية في هذه المنطقة إلى دول أخرى اكثر استقطاب لا تعاني من هذه العادات، وجاء المحور الأخير للنائبة حول جهود المنظمة للقضاء على عصابات الاتجار بالبشر وآلية محاربتهم، خاصة ان هناك قوانين دولية متفقا عليها تمنع ذلك.

وأخيرا شكرت النائبة مرثا محروس مدير المنظمة على هذه الجلسات القيمة مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.
مرثا محروس توجه 3 استفسارات لرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر
مرثا محروس توجه 3 استفسارات لرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر
مرثا محروس توجه 3 استفسارات لرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر
مرثا محروس توجه 3 استفسارات لرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر
مرثا محروس توجه 3 استفسارات لرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر
مرثا محروس توجه 3 استفسارات لرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر

موضوعات متعلقة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

وزيرة الصحة: توفير اللقاح لكل أطقم مستشفيات العزل والصدر والحميات

الصور

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

الأكثر قراءة

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

طفلة عمرها 12 عامًا تُعّلم أطفال جيرانها أثناء إغلاق المدارس

أسترازينيكا تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح

الغربي عمران: فخور بالقائمة القصيرة لنجيب محفوظ

هيثم الحاج علي رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة

محمد القليني: «طعنات الموسيقى» قصص تجنح نحو الميتافيزيقا والخيال