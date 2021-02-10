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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوزراء السوداني»: الحكومة الجديدة الأكثر تنوعا سياسيا في تاريخ البلاد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:08 م
خالد عمر يوسف
خالد عمر يوسف
محمد عمر
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أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الجديدة هي الأكثر تنوعا واتساعا سياسيا في تاريخ السودان.

وقال خالد عمر يوسف، في بيان صحفي، اليوم، إن هذه الحكومة تعتبر ثمرة من ثمرات اتفاق جوبا لسلام السودان، والأكثر تنوعا واتساعا سياسيا واجتماعيا في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنها تعتبر حكومة الثورة وجاءت عبر التكامل والتوافق وستعمل على تحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة وستعمل بشفافية تامة مع الشعب السوداني.

وأشار الوزير السوداني إلى أن من أولويات الحكومة الجديدة تحقيق العدالة الانتقالية التي تنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتحاسب المجرمين وتصلح المؤسسات العدلية حتي لا تتكرر الجرائم.

وشدد وزير رئاسة مجلس الوزراء على ضرورة تحقيق الانتقال الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية من خلال تكوين المفوضيات اللازمة لذلك وسن قوانين الانتخابات وقيام المؤتمر الدستوري.

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