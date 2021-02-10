الجيش الصومالي يستعيد مناطق من حركة الشباب الإرهابية

تمكن الجيش الصومالي، اليوم، من استعادة مناطق تابعة لبلدة "راغي عيلي"، بإقليم شبيلي الوسطى بولاية هرشبيلي، كانت تسيطر عليها حركة الشباب الإرهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن القوات الصومالية نجحت في السيطرة على المناطق القريبة من البلدة بعد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة الشباب.وحسب تقارير واردة، فإن القتال بين الطرفين أسفر عن خسائر بشرية لم تحدد بالأرقام، وأن القوات الحكومية أحكمت قبضتها على المناطق التي جرى فيها القتال.