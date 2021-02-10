نقيب الأشراف يعزي المغرب في ضحايا «فاجعة طنجة»

قدّم محمود الشريف، نقيب الأشراف، خالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية في ضحايا الأمطار التي ضربت المدينة الساحليّة "طنجة".ودعا نقيب الأشراف المولى، عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء لمصابي الحادث، راجيًا بأن ينعم على المملكة المغربية بالأمن والأمان وأن يوفق قادتها مع إخوانهم من قادة الدول العربية إلى كل الخير.