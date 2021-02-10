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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

الحاج الضوي عمدة الكوميديا الصعيدية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:00 م
جريدة الدستور
بقلم: محمود أبو حبيب
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ظلت الكوميديا الصعيدية هي فاكهة الكوميديا، لكنها كانت محصورة في عقل صناع الدراما في حيز من السخرية تارة فَنُسجت المواقف المضحكة على هذه الشخصية، وحيز من الجدية والصلابة تارة أخرى، تُظهر الشخصية الصعيدية في ذروة غضبها ذات وجه متجهم لا تعرف اللين ولا تقبل النقاش ولا يُرد لها أمر، فتركت لدى البعض انطباع الخوف وتحجر الرأي وضيق الأفق عن الصعايدة، لكن بين الشخصيتين شخصية ضائعة هي الشخصية الفطرية للصعيدي، التي تتسم بالطيبة والشهامة ودرجة عالية من النقاء والصدق، وقليل منهم دون ذلك.

ولأن الصعيد ولاد وأبناؤه حازوا السبق في كل المجالات، خرج شاب استطاع أن يُبدع في تجسيد ملامح الشخصية الصعيدية بشكل كوميدي هادف يعالج به مشكلات الناس ويقدم لهم التوعية في جلباب الفلكلور الصعيدي، وإن كان الأمر حدث مصادفًة ودون ترتيب، وسواء كان الدافع للاستمرار دافع ذاتي أو حبه لهويته الصعيدية، لكن كفاه أن استمراره حُكم بغيرته على العادات والتقاليد التي يُعرف بها أهل الصعيد.

الشخصية الكوميدية الشهيرة المعروفة لدى الكثير باسم "الحاج الضوي" التي يقف خلفها شاب محب لبيئته الصعيدية ومن شدة حبه فيها تألم لكل دخيل أو متغير يطرأ على ثقافة وسلوك الصعايدة ويحدث تجريفا لإرثهم من القيم التي تشبعوا بها وحافظوا عليها منذ القدم، كما تشبعت أرضهم من مياه النيل، فصاروا هم والنيل في الخير والعطاء سواء، فحاول هذا الشاب أن يكون واحدًا من حراس فيضان العطاء المتدفق داخل الشخصية الصعيدية من خلال مطاردة كل السلوكيات الدخيلة التي تهدد النقاء الصعيدي المعهود.

بعيدًا عن كون شخصية "الحاج الضوي" جلبت لصاحبها الشهرة وأصبحت تدر عليه المكاسب المادية، لكن ما يهمنا أنه استطاع أن يضيف للشخصية الصعيدية البسيطة والعفوية مزيدًا من الحب والتقدير بعد أن كانت تطارد البعض جملة "مرة واحد صعيدي" في ترحالهم، وبدلًا من أن كان الناس يسخرون ويضحكون على عدم قدرة تعاطي الصعايدة مع المستجدات، سخر "الحاج الضوي" من عدم قدرة تعاطي المستجدات مع عاداتهم وتقاليدهم، والتي تعتبر بمثابة قانون صعيدي لا يجب خرقه مع احترام الجميع لهذا القانون.

ولم يقف عند هذا بل استطاع أن يُثبت أن الصعيدي البسيط الذي لا تتجاوز خطواته حدود غيطانه، ولا يتعدى ناظره محاصيله وماشيته، أنه على اطلاع بكل ما يدور بأبعد نقطة في الأرض وأنه متفاعل مع كل هذا بل وله مواقف أيضًا.


الخلاصة أن هذه الشخصية هي ليست من خيال مؤلف بل هي واقع الصعايدة أنفسهم، استطاع بطلها أن يجمع فيها كل أنماط الشخصية الصعيدية، سواء المحبوبة أو المثيرة للجدل أوالبخيلة وعكسها السخية، أوالجادة أو العفوية، لِيُقَوِم هذه الأنماط بما يلائم عادات أهل الصعيد ممن يحرسون قيم الآباء والأجداد ويرفضون كل دخيل أو متغير لا يناسب أخلاقهم التي توارثوها كابر عن كابر، وفي الختام نستودعكم العافية ولنا معكم عودة لنعاود الحكاوي عن الحاج الضوي ومعه أم شحتوا.

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