«الأعلى للصوفية» يعتمد جمال الدسوقي شيخًا للطريقة الدسوقية

ينتظر أتباع الطريقة الدسوقية المحمدية، غدًا الخميس، قرار اعتماد الدكتور جمال الدين الدسوقي، شيخًا للطريقة بمصر والعالم الإسلامي، خلفًا لوالده الراحل مختار الدسوقى الذي توفي نهاية 2019.وتم اختيار الدسوقي شيخًا للطريقة وفق وصية مكتوبة تم الإعلان عنها بعد دفن جثمان الشيخ مختار الدسوقى، حيث كشفت الوصية عن اختيار شيخ الدسوقية نجله جمال الدين لإدارة شئون الطريقة من بعده وحمل لواء الدعوة الإسلامية والرسالة الصوفية.ويعتبر جمال الدين الدسوقى الابن الأكبر للشيخ مختار الدسوقى، وحصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد، ويعد من كبار شيوخ الدعوة داخل الطريقة المحمدية الدسوقية.