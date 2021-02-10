ضبط مصنع ألبان غير مرخص في حملة تفتيشية على أسواق مغاغة بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط مصنع ألبان دون ترخيص بقرية شم القبلية، وغير مطابق للمواصفات البيئية والفنية، ومشروبات غير مرخصة بقرية ابا.كما تم ضبط عدد من المخالفات الأخرى، تمثلت في عدم وجود تسعيرة لعدد من محلات الاستهلاك المباشر للمواطنين، وتم تحرير محاضر بذلك.وأكد نائب رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس محمد سيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.وأضاف نائب رئيس المركز أن المخالفات تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات– غش تجاري– عدم وجود شهادات صحية– تجار تموينيين- قضايا أخرى متنوعة).