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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:21 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي
إسلام أبوالمجد
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قطع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اجتماعه اليوم فور علمه بوجود اثنين من طلاب التحدي بالجامعة؛ قَدِمَا من المنوفية والشرقية؛ لتسلّم كراسٍ مجهزة لهما، ونزل إليهما وتحدث معهما.

طلب المحرصاوي إحضار مصحفين، وقام بإهداء مصحف لكل طالب، ناصحًا لهما بالجد والاجتهاد، واستفسر رئيس الجامعة عن إجراءات تسلم الكرسي المجهزة لكل منهما، فأجاب أولياء الأمور بأنهما وجدا الرعاية والعناية منذ اللحظة الأولى لقدومهما، وجهوا الشكر لإدارة الجامعة، وخصّوا بالشكر الإدارة العامة الطبية بالجامعة، التي قامت بتوقيع الكشف الطبي على الطالبين، كما وجهوا الشكر للإدارة العامة لرعاية الطلاب، التي كانت تتواصل معهما على مدار الساعة حتى انتهت الإجراءات، وأبلغتهما بموعد تسلم الكرسي.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى طلاب جامعة الأزهر من ذوي القدرات الفائقة، في مختلف الكليات، فيما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة الذي بدوره عبّر عن سعادته بذلك، ناصحًا جميع أبنائه الطلاب بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح.
رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة
رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة
رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة
رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة
رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة
رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة
رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة
رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة
رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة
رئيس جامعة الأزهر يشيد بمستوى طلاب ذوي القدرات الفائقة

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