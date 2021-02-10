نائب تركي يسخر من تجاهل أردوغان لكارثة كورونا

سخر النائب التركي السابق جمال أنجينيورت، من المؤتمرات التي ينظمها حزب العدالة والتنمية، ويحضرها آلاف الأشخاص، في ظل تفشي فيروس كورونا في تركيا، قائلًا: «سيادة رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، أشتكي إليكم رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، رجاءً لتحذِّروه وليمتثل لقواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بالقناع»وأضاف إنجينيورت: «يعقد رئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان من 5 إلى 6 مؤتمرات كل يوم، مما يعرض صحة الآلاف من الأشخاص للخطر في قاعات المؤتمرات، حيث لا يمتثلون لقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة والقناع الطبي، رجاءً حذِّروه»، وفقا لموقع تركيا الآن.وأردف: «سيادة الرئيس أردوغان أنت تقول التزموا بالتباعد الاجتماعي والقناع والنظافة ونحن من أجل صحتنا نلتزم بذلك»، متابعًا: «ولكن رئيس حزب العدالة والتنمية، لا يمتثل لتلك القواعد وكل يوم ينظم مؤتمرات، معرضًا حياة الآلاف من الأشخاص للخطر، حيث لا يمتثلون لقواعد التباعد أو القناع والنظافة، أشكوه إليك، لتحذروه».