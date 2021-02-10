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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: السكن الآدمي والقضاء على العشوائيات وراء التوسع في بناء المدن الجديدة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:56 م
النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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أكد النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، على وجود العديد من الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وراء التوسع في بناء المدن الجديدة في مصر، في مقدمتها توفير سكن آدمي للمواطن ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وإيقاف مسلسل العشوائيات.

وأشار عثمان خلال تصريحات له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة، بالتوسع في بناء المدن الجديدة وتوفير سكن لجميع المصريين، ومجتمعات مخططة وحضارية ومكتملة الخدمات، لافتا الى التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأكد فيها، أن الدولة تنتهي حاليًا من تطوير المناطق غير الآمنة، وتسكين أهاليها، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة البناء غير المخطط نحو 45% أو 50% من المعمور، مثل عزبة الهجانة كمثال بارز وهى تراكمات عقود ماضية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة ببناء عشرات من المدن الجديدة لم تحدث في تاريخ الوطن من قبل، فإنها تتدخل لفتح شوارع ومحاور جديدة وتطوير أماكن عشوائية وشعبية، لم يلتفت اليها أحد طوال السنوات الماضية، قائلا: التنمية العمرانية في البلاد، واحدة من وجوه التطور التي تشهدها مصر، وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتقوم بعمل تجديد شامل للبنية التحتية وتوفير مختلف الخدمات لعشرات الملايين من المصريين.

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