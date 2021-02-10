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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الغربي عمران: فخور بالقائمة القصيرة لنجيب محفوظ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:48 م
الغربي عمران
الغربي عمران
ايهاب مصطفى
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أعلنت الجامعة الأمريكية القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب، وكانت رواية "حصن الزيدي" للروائي اليمني الغربي عمران ضمن القائمة.

وتواصلت "الدستور" مع الروائي اليمني الغربي عمران، والذي قال عن الجائزة: "سعيد أن يأتي اسمي في جائزة لعملاق الرواية العربية، الروائي الذي فتح الباب إلى نوبل العالمية.

وأضاف عمران: "صعود روايتي إلى القائمة القصيرة شرف، فهي جائزة من أرفع الجوائز العربية، أنا لا يهمني المال فقيمة الجائزة من مصداقيتها ورمزيتها الكبيرة، فخور بمحفوظ وفخور بأنها في أرض أم الدنيا".
الغربي عمران: فخور بالقائمة القصيرة لنجيب محفوظ
الغربي عمران: فخور بالقائمة القصيرة لنجيب محفوظ

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