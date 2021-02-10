ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الكورية

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، مع رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بارك بيونغ سوكة، العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وكوريا وسبل تطويرها في مختلف المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي، فضلًا عن بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية تحقيق التضامن الإنساني الدولي في مواجهة التحديات المشتركة خلال المرحلة الحالية التي يواجه فيها العالم تحدي "كوفيد- 19".وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ الضيف وشعب كوريا بمناسبة "السنة القمرية الكورية الجديدة" وتمنياته لهم بدوام التقدم والازدهار.ومن جانبه هنأ بارك بيونغ سوكة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوصول "مسبار الأمل" إلى المريخ، معبرًا عن اهتمامه بتنمية العلاقات البرلمانية بين بلاده ودولة الإمارات.