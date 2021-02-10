«لما مات جاهين شافت وش تاني».. أحمد زكي يتحدث عن السندريلا

شارك الفنانين سعاد حسني وأحمد زكي سويًا في بطولة عدة أعمال سينمائية، من بينها أفلام "شفيقة ومتولي"، "الدرجة التالتة"، "موعد على العشاء"، و"الراعي والنساء".لذا بعد علمه بخبر وفاتها نعى الفنان أحمد زكي "السندريلا" في جريدة الأهرام المصرية قائلًا: "إليها، هي، يا أكثر الموهوبين إتقانا، وأكثر العباقرة تواضعًا، وأكثر المتواضعين عبقرية، بوجودك ملأتي قلوب البشر بالبهجة، وبغيابك ملأتيها بالحزن، استريحي الآن، اهدئي، يا من لم تعرف الراحة من قبل، لك الرحمة وكل الحب والتقدير.. أسكنك الله فسيح جناته، يا من جعلت حياة الناس أكثر جمالا".وكان الفنان الراحل أحمد زكى يرى أن "سعاد" استفادت من "جاهين" لأنه كان مثقفًا موسوعيًا، مضيفًا: "كان بيشجعها حتى لما تعمل عمل عادى، ويقعد معاها يفسر لها ويحلل لها المشاهد كلمة كلمة، ولما مات لقت وش تاني من كل اللي حواليها".وكان الفنان أحمد زكي بعد ترشحه لفيلم "الكرنك" من قبل المخرج علي بدرخان أمام الفنانة سعاد حسني، رفضه موزع الفيلم الذي قال بعد رؤيته لصورة "زكي": "ده شكله وحش، ده أسود، مينفعش يطلع ده بطل بيحب سعاد حسني".وفي حوار مع الإعلامي طارق حبيب، قال أحمد زكي: "المنتج رفضني مش عشان أنا ممثل وحش، رفضني عشان مش عاجبه شكلي".