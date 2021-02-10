رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«لما مات جاهين شافت وش تاني».. أحمد زكي يتحدث عن السندريلا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:41 م
أحمد زكي
أحمد زكي
وائل توفيق
طباعة
شارك الفنانين سعاد حسني وأحمد زكي سويًا في بطولة عدة أعمال سينمائية، من بينها أفلام "شفيقة ومتولي"، "الدرجة التالتة"، "موعد على العشاء"، و"الراعي والنساء".

لذا بعد علمه بخبر وفاتها نعى الفنان أحمد زكي "السندريلا" في جريدة الأهرام المصرية قائلًا: "إليها، هي، يا أكثر الموهوبين إتقانا، وأكثر العباقرة تواضعًا، وأكثر المتواضعين عبقرية، بوجودك ملأتي قلوب البشر بالبهجة، وبغيابك ملأتيها بالحزن، استريحي الآن، اهدئي، يا من لم تعرف الراحة من قبل، لك الرحمة وكل الحب والتقدير.. أسكنك الله فسيح جناته، يا من جعلت حياة الناس أكثر جمالا".

وكان الفنان الراحل أحمد زكى يرى أن "سعاد" استفادت من "جاهين" لأنه كان مثقفًا موسوعيًا، مضيفًا: "كان بيشجعها حتى لما تعمل عمل عادى، ويقعد معاها يفسر لها ويحلل لها المشاهد كلمة كلمة، ولما مات لقت وش تاني من كل اللي حواليها".

وكان الفنان أحمد زكي بعد ترشحه لفيلم "الكرنك" من قبل المخرج علي بدرخان أمام الفنانة سعاد حسني، رفضه موزع الفيلم الذي قال بعد رؤيته لصورة "زكي": "ده شكله وحش، ده أسود، مينفعش يطلع ده بطل بيحب سعاد حسني".

وفي حوار مع الإعلامي طارق حبيب، قال أحمد زكي: "المنتج رفضني مش عشان أنا ممثل وحش، رفضني عشان مش عاجبه شكلي".

موضوعات متعلقة

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

فى غياب الثلاثى.. كيف يلعب موسيمانى أمام بالميراس؟

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

تدشين جولة راكب دراجات هندى حول العالم من القاهرة

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر

التونسي وليد كتيلة يحرز ذهبية سباق 100م ببطولة فزاع لأصحاب الهمم

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«لما مات جاهين شافت وش تاني».. أحمد زكي يتحدث عن السندريلا

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

6 أعمال روائية احتفت بالطعام

صدور ديوان «رجل مسكون بالزرقة» للشاعر محمد الشحات عن اتحاد كتاب مصر

أدباء يتهمون رئيس اتحاد الكُتاب بتصفية الحسابات فى «سرقة نزار»

محمد عرب صالح: مسابقة أمير الشعراء دورة قوية وبها شعراء مميزين