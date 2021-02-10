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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس قطاع المتاحف: متحف شرم الشيخ ومقتنياته في أمان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:38 م
مؤمن عثمان
مؤمن عثمان
رامى حسين و مها صلاح
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قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن متحف شرم الشيخ ومقتنياته في أمان وفي حالة جيدة من الحفظ، ولم يتأثر المتحف أو أي من مقتنياته من جراء السيول.

جاء ذلك بعد ما تم تداوله من أنباء تزعم تأثر متحف شرم الشيخ بمياه السيول وإتلاف وكسر بعض مقتنياته.

وأضاف "عثمان" فى تصريحات صحفية، أنه لابد وأن يفتخر كل مصري بأن يكون لدينا متحف بهذا المستوي في هذا المقصد السياحي المهم، حيث أن متحف شرم الشيخ أبهر زائريه من المصريين والأجانب بتصميمه ومقتنياته وسيناريو وأسلوب العرض المتبع بقاعاته والخدمات السياحية المقدمة به، موضحا أن اختيار القطع الأثرية في أي متحف ومنهم متحف شرم الشيخ تتم وفقا لسيناريو معد مسبقا من خلال لجنة عليا لسيناريو المتاحف تضم في عضويتها أساتذة من جميع التخصصات في علم الآثار والمتاحف والترميم، مشيرًا إلى أن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية يقوم بها متخصصين من أبناء الوزارة وفقا للمعايير العلمية المتبعة دوليا بعد توثيق كل قطعة توثيقا كاملا وإعداد تقريرا مفصلا عن القطعة قبل عملية التغليف والنقل، مؤكدا أنه لم تحدث أي أضرار لأي قطعة أثناء عملية النقل.

أما بالنسبة لتمثال الأسد الموجود بواجهة المتحف فهو بحالته التي كان عليها قبل نقله من حديقة المتحف المصري بالتحرير، حيث كان مرمما ومعروضا بها.

وأشار إلى أن النجفة والتي ذكر أنها لغرفة الأميرة شويكار فهي في الحقيقة أحد مقتنيات الأميرة نجلاء خيري ابنة الأمير حسن حفيد الخديوي إسماعيل، وقد تم تسليم وتسجيل مقتنياتها مؤخرا ولم يحدث لها أي أضرار فهي في الأصل بها بعض الأجزاء المفقودة والناقصة منذ أن تم تسجيلها.

وناشد رئيس قطاع المتاحف جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وعدم إهانة المتخصصين الذين بذلوا مجهودا غير عاديا لإتمام هذا الإنجاز الذي ينتمي لجمهور العاملين بالوزارة ولبلدنا العزيزة مصر، وقد لاقى هذا المتحف استحسانا علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي من وفود الزائرين.

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