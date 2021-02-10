«عيونه لما قابلوني».. جديد رامي صبري في عيد الحب

كان رامي صبري حقق نجاحًا خلال الفترة الماضية بعد طرحه أغنيات سينجل مثل "خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا".

كشف المطرب الشاب رامي صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن موعد طرح أغنيته الجديدة "عيونه لما قابلوني".وكتب صبري، على فيسبوك: "اسمعوا عيونه لما قابلوني يوم الجمعة على القناة الرسمية على يوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات في الوطن العربي".الأغنية كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع جلال حمداوي، ويقدمها المطرب الشاب احتفالا بعيد الحب.