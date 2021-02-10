ميركل تقترح منح أولوية أكبر في تطعيم كورونا للمعلمين والمربين

اقترحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، منح أولوية أكبر للمعلمين والمربين في التطعيم ضد كورونا.جاء ذلك خلال المشاورات التي بدأتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية قبل وقت قصير من بعد ظهر اليوم الأربعاء، حيث تبحث ميركل ورؤساء حكومات الولايات متابعة مكافحة وباء كورونا في الفترة القادمة.وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مشاركين في المشاورات، اقترحت ميركل إجراء مراجعة في هذا الشأن.وقال المشاركون إن ميركل ذكرت أن المربين بالذات لا تتوافر لديهم إمكانية للحفاظ على مسافة التباعد المكاني المطلوبة، وذلك في إشارة إلى قرب فتح المدارس، وأضافت أنه يجب لهذا السبب مراجعة متى يمكن إلحاق المربين والمعلمين في ترتيب الأولويات بحيث يمكنهم تلقي اللقاح قريبا.