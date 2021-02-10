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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شباب أبو سمبل» بنصر النوبة يفوز بالنسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:29 م
فعاليات دوري مراكز
فعاليات دوري مراكز الشباب
أسوان_إسراء توفيق
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اختتمت اليوم فعاليات دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة، لعام 20202021 بملعب ستاد جامعة أسوان، بمنطقة صحارى والذى شهد إقامة مباراتين لتحديد المركزين الأول والثاني، بين فريقي مركز شباب بهاريف بأسوان، ومركز شباب أبو سمبل بنصر النوبة، حيث حسم اللقاء مركز شباب أبو سمبل بنتيجة 52، وحصل على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 75 ألف جنيه، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

فيما حصد مركز شباب بهاريف المركز الثاني وحصل على جائزة مالية 50 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثالث مركز شباب حجازه بمركز كوم أمبو، بعد تغلبه على مركز شباب البصيلية بحرى بإدفو بنتيجة 32 وحصل على 25 ألف جنيه، وكذا الميداليات التذكارية، وسوف يتم تصعيد الفائزين بالمركز الأول والثاني، للمنافسة في التصفيات التي ستشارك بها مراكز الشباب المتأهلة بمختلف محافظات الجمهورية.

ويذكر أن دوري مراكز الشباب انطلق في 30 أغسطس 2020 في الدور التمهيدي بمشاركة 48 فرقة بمختلف الإدارات التابعة للمديرية على مستوى المحافظة بإجمالي 768 لاعب في الأعمار السنية من 18 إلى 25 سنة، وتم تقسيم الفرق في الدور التمهيدي وتصعيد 24 فريق، كما تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات حيث تحتوى كل مجموعة على 6 فرق بنظام الدورين الأول والثاني، ثم تم تصعيد 8 فرق لدور الثامنة، بينما تم تصعيد 4 فرق للدور قبل النهائي والوصول للنهائيات.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان، تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة جائحة كورونا، من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للمشاركين وخاصة المتواجدين، خارج البساط الأخضر من اللاعبين والأجهزة الفنية أثناء إقامة كافة المباريات التنافسية بين الفرق المشاركة.

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