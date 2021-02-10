رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:59 م
المهندس أحمد عصام،
المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية
مصطفى دياب
طباعة
عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسته وبحضور مندوب الهيئة الهندسية للجيش الثاني الميداني، واللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مركز القنطرة شرق وممثلي الجهات المعنية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " بـ١٦ قرية و٣٧ تابعا بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الاحتياجات التي يجب توافرها لتحقيق أهداف مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة لمواطني مركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على آليات العمل والتنفيذ لضمان إنجاز الأعمال المستهدفة بشكل دقيق وفى وقت قياسي مع التأكيد على ضرورة وصول الخدمات والدعم لمستحقيه.

وتشمل المبادرة تطوير 16 قرية و37 تابعا من خلال إنشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء شبكات طرق حديثة وإعادة رصف الطرق المتهالكة، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعي، وإنشاء مراكز شباب جديدة بجانب رفع كفاءة المراكز القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة، كما تشمل المبادرة صيانة وتشطيب وتسقيف أو إعادة بناء المنازل كلا على حسب حاجته.

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية فى مصر

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

الصور

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

تفاصيل جديدة فى واقعة سقوط أب ونجله من الطابق الرابع بالغربية

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

تدشين جولة راكب دراجات هندى حول العالم من القاهرة

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر

التونسي وليد كتيلة يحرز ذهبية سباق 100م ببطولة فزاع لأصحاب الهمم

أيام زمان

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

أدباء يتهمون رئيس اتحاد الكُتاب بتصفية الحسابات فى «سرقة نزار»

الغربى عمران: فخور بالقائمة القصيرة لنجيب محفوظ

يحيى مختار: كان السمك محرمًا على أهل النوبة.. وطوال 7 سنوات لم أتذوقه

الأحد.. يوم حافل بالأنشطة في دار الكتب المصرية