نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير 16 قرية بالقنطرة شرق ضمن «حياة كريمة»

عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسته وبحضور مندوب الهيئة الهندسية للجيش الثاني الميداني، واللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مركز القنطرة شرق وممثلي الجهات المعنية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " بـ١٦ قرية و٣٧ تابعا بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق.وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الاحتياجات التي يجب توافرها لتحقيق أهداف مبادرة الرئيس بتوفير حياة كريمة لمواطني مركز ومدينة القنطرة شرق.وخلال الاجتماع تم الاتفاق على آليات العمل والتنفيذ لضمان إنجاز الأعمال المستهدفة بشكل دقيق وفى وقت قياسي مع التأكيد على ضرورة وصول الخدمات والدعم لمستحقيه.وتشمل المبادرة تطوير 16 قرية و37 تابعا من خلال إنشاء ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء شبكات طرق حديثة وإعادة رصف الطرق المتهالكة، وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعي، وإنشاء مراكز شباب جديدة بجانب رفع كفاءة المراكز القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة، كما تشمل المبادرة صيانة وتشطيب وتسقيف أو إعادة بناء المنازل كلا على حسب حاجته.