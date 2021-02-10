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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:16 م
قافلة اجتماعية
قافلة اجتماعية
أحمد فودة
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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات اليوم الرابع من أسبوع فعاليات مبادرة صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة، حيث أقيمت اليوم قافلة اجتماعية، تم خلالها تقديم عدد ٣٠٠ ظرف نقدي بإجمالي ٦٠ ألف جنيه، وعدد ١٠٠ بطانية، عدد ١٠٠ كيس مواد غذائية وعدد ١٠٠ كجم لحوم يستفيد منها عدد ٣٠٠ أسرة، بالإضافة إلى توزيع جهاز العرائس من أجهزة كهربائية ومفروشات للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة توعوية زراعية لمناقشة دور أهل القرية الإيجابي في الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة السلوكيات البيئية الخاطئة، وكذلك مناقشة دور المرأة الريفية والتي تعتبر العامل الرئيسي في كل أوجه التطوير والنمو ومعالجة سلبيات المجتمع داخل وخارج القرية.

يُذْكَر أن فعاليات أسبوع مبادرة صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة تشمل (يوم بيئي، قافلة بيطرية، قافلة زراعية، قافلة اجتماعية وقافلة صحية).
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»
قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»

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