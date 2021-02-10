قافلة اجتماعية في رابع أيام حملة «صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة»

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات اليوم الرابع من أسبوع فعاليات مبادرة صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة، حيث أقيمت اليوم قافلة اجتماعية، تم خلالها تقديم عدد ٣٠٠ ظرف نقدي بإجمالي ٦٠ ألف جنيه، وعدد ١٠٠ بطانية، عدد ١٠٠ كيس مواد غذائية وعدد ١٠٠ كجم لحوم يستفيد منها عدد ٣٠٠ أسرة، بالإضافة إلى توزيع جهاز العرائس من أجهزة كهربائية ومفروشات للأسر الأولى بالرعاية.وأضاف عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة توعوية زراعية لمناقشة دور أهل القرية الإيجابي في الحفاظ على استدامة البيئة ومواجهة السلوكيات البيئية الخاطئة، وكذلك مناقشة دور المرأة الريفية والتي تعتبر العامل الرئيسي في كل أوجه التطوير والنمو ومعالجة سلبيات المجتمع داخل وخارج القرية.يُذْكَر أن فعاليات أسبوع مبادرة صفط تراب البداية لقرى مصرية مستدامة تشمل (يوم بيئي، قافلة بيطرية، قافلة زراعية، قافلة اجتماعية وقافلة صحية).