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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ أسوان تسلم شهادات المتحررين من الأمية بقرية فارس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:19 م
الدكتورة غادة أبو
الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ
أسوان_إسراء توفيق
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كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، بتسليم شهادات المتحررين من الأمية بإجمالي 17 متحررا بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، بجانب حضور فعاليات توقيع بروتوكولات التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجمعيات أحباب الزهراء بفارس، والجيل الصاعد بالشبيكة، ورؤية المستقبل بكرم الديب.

جاء ذلك بمشاركة صفاء عفيفي مدير عام فرع الهيئة بأسوان تحت شعار "فارس بلا أمية" للقضاء على الأمية في القرية والقرى المجاورة، كما تم تكريم إدارات محو الأمية على مستوى المحافظة، حيث تم تحقيق المستهدف بنسبة ١٠٠%.

وفى كلمتها نقلت الدكتورة غادة أبوزيد تحيات محافظ أسوان للمشاركين بالفعالية، مقدمة الشكر لفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار لحرصهم المتواصل على الاهتمام بالأسرة المصرية ورعاية أبنائها ولتحقيق آمالهم في غدٍ أفضل ومستقبل مشرق، وهو الذى يظهر جليًا في توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والتي تهدف للقضاء على الأمية بين أبناء المجتمع الأسواني.

وأوضحت غادة أبوزيد أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية فإننا كتنفيذيين وشعبيين نتكاتف ونسعى جاهدين لاستثمار الإمكانيات مع تضافر الجهود لاستغلال الخبرات والموارد المتاحة للقضاء على أمية الفئة المستهدفة بالتخطيط والمتابعة الجيدة، لافتة إلى أن ذلك يتوازى مع نشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية القدرات الفنية والإدارية للقائمين على محو الأمية، بجانب التغلب على السلبيات والمعوقات لخلق المناخ الملائم الهادف لتحقيق الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل.

كما قدمت نائب المحافظ التهنئة للمتحررين من الأمية، وأيضًا القيادات العاملة في مجال الأمية لهذا الجهد الملموس، وما يتمتعون به من أصرار لعبور المستحيل بروح وعزيمة الأبطال ليؤثر ذلك بشكل إيجابي على حياتهم الأسرية والمعيشية ومساعدة أبنائهم لتحقيق أعلى درجات التحصيل الدراسي، متمنيه المزيد من النجاحات للهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل خدمة المجتمع المحلى بالشكل المطلوب.
نائب محافظ أسوان تسلم شهادات المتحررين من الأمية بقرية فارس
نائب محافظ أسوان تسلم شهادات المتحررين من الأمية بقرية فارس
نائب محافظ أسوان تسلم شهادات المتحررين من الأمية بقرية فارس
نائب محافظ أسوان تسلم شهادات المتحررين من الأمية بقرية فارس

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