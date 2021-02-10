المفوضية الأوروبية: يجب استباق النسخ المتحورة لكورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن السباق الذي تخوضه أوروبا لتصنيع لقاحات كوفيد- 19 يجب أن يتسارع لمواكبة الإنجازات العلمية واستباق النسخ المتحورة للفيروس.وقالت أمام البرلمان الأوروبي: "أسأنا تقدير الصعوبة المرتبطة بالانتاج بكميات ضخمة.. في العادة يحتاج إنتاج لقاح جديد خمس إلى عشر سنوات.. أنجزنا ذلك في غضون 10 أشهر.. هذا نجاح علمي هائل، ويجب أن نفتخر بذلك بحق.. ولكن بشكل ما، تفوق العلم على الصناعة".وفي أول اعتراف علني لها أمام الأوروبيين، باستثناء بعض المقابلات مع وسائل إعلام محددة، قالت فون دير لايين إن مفوضيتها أخطأت في شراء لقاحات لحساب جميع دول الاتحاد الأوروبي.لكنها دافعت عن الاستراتيجية ككل، وقالت: "تأخرنا في الترخيص.. أفرطنا في التفاؤل عندما تعلق الأمر بالإنتاج بكميات ضخمة.. وربما كنا على ثقة مفرطة بأن طلبياتنا ستسلم فعلا في الوقت المحدد".لكن السماح لأغنى دول أوروبا بالاستئثار باللقاحات لأنفسها دون الأخرى "من شأنه لو حصل، كما أظن أن يكون نهاية لمجتمعنا".وهناك عِبر يتعين الاستفادة منها، وفق فون دين لايين، وستحرص مفوضيتها على ذلك.ومن بينها توفير معطيات أكثر تتشاركها عيادات في دول الاتحاد الأوروبي، وتحسين الضوابط للسماح لوكالة الأدوية الأوروبية بالتحرك بسرعة أكبر في ترخيص لقاحات، خصوصا إزالة العقبات الصناعية أمام إنتاج اللقاحات.وقالت: "على القطاع أن يتكيف مع سرعة العلوم"، مشيرة إلى أن اللقاحات يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 400 من المكونات، فيما التصنيع يمكن أن يجمع ما يصل إلى 100 شركة.وأكدت أنه تم تكليف فريق لإنتاج اللقاح، يقوده مفوض الأسواق الداخلية تييري بروتون، بتلك المهمة.وقالت: "نتعامل مع لقاحات جديدة للوقاية من الأمراض المعدية، لم يتم انتاجها بهذا الحجم من قبل".وحذرت فون دير لايين من أن العلماء الأوروبيين لا يعرفون بعد إذا كانت اللقاحات فعالة ضد نسخ متحورة جديدة من الفيروس بدأت بالظهور.وقالت: "لا نعرف ما إذا كانت هذه المتحورات ستستمر في الظهور.. ونعلم أن علينا أن نترقب ونستعد فورا".